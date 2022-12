Roma, 17 dic. (LaPresse) – Sono 68 gli emendamenti alla manovra contenuti nel pacchetto su cui il Governo è al lavoro e che sarà trasmesso alla Commissione Bilancio della Camera. Tra le proposte c’è la proroga per il biennio 2024-2025 del contratto di espansione, con l’ampliamento delle imprese che possono accedervi; la proroga di un anno della moratoria sui mutui, sugli altri finanziamenti e sui contratti di leasing per le imprese del settore turistico in crisi; l’istituzione di un fondo, compreso tra i 101 e i 123 milioni, per l’assunzione in deroga di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il governo inoltre assicura fino al 3 marzo 2023 le ulteriori risorse necessarie a garantire l’accoglienza dei profughi provenienti dall’Ucraina nei centri governativi di accoglienza e nelle strutture della rete del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata