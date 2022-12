Roma, 17 dic. (LaPresse) – Le pensioni minime a 600 euro per over 75? “Sì. Su questo abbiamo chiuso”. Lo ha detto il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, conversando con i giornalisti a Montecitorio dove prosegue la discussione sulla manovra.

