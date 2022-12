Milano, 17 dic. (LaPresse) – “Vogliamo conseguire l’aumento di mille euro delle pensioni minime per tutti, perché non si può vivere serenamente e dignitosamente con meno. Siamo riusciti con una grande guerra a portarle a 600 euro” per gli over 75. Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, a un evento elettorale al Palazzo delle Stelline per le regionali lombarde del 2023.

