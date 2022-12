Roma, 17 dic. (LaPresse) – “No, non la ritiro la querela a Saviano. L’ho querelato non da presidente del Consiglio ma da presidente dell’unico partito di opposizione, non perché non sia abituata alle critiche ma perché mi ha dato ripetutamente della bastarda addossandomi la responsabilità della morte di un bambino”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo alla festa per i 10 anni di FdI.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata