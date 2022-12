Milano, 17 dic. (LaPresse) – “Non c’è nulla di liberale nelle riforme che il ministro della Giustizia sta annunciando: io credo che un sistema di garanzie democratiche non possa fare a meno del nostro sistema istituzionale e della nostra tradizione storica”. Lo ha detto il presidente dell’Anm Giuseppe Santalucia nel suo discorso al Comitato direttivo centrale dell’associazione, riferendosi in particolare alla “unità delle carriere e l’azione penale obbligatoria. Se si toccano questi capisaldi non si fa una riforma in senso liberale ma si pongono le premesse perché ci sia un controllo politico”.

