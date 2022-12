Pisa, 17 dic. (LaPresse) – Temi come il “matrimonio per le coppie omosessuali, l’interruzione di gravidanza, il suicidio assistito rendono difficile e contestato il ruolo delle corti costituzionali. Tanto più difficile quanto più su questi temi cruciali dove valori diversi di diverse comunità tendono a farsi valere con radicalismo intollerante verso l’opposta tesi”. Così il presidente emerito della Corte Costituzionale, Giuliano Amato stamani nella sua lectio magistralis per il dottorato di ricerca Honoris Causa in Law assegnatogli dalla scuola superiore Sant’Anna di Pisa. “Si determina – ha spiegato Amato – una specie di vuoto tra due posizioni tra le quali le Corti cercano un bilanciamento tra valori costituzionali diversi. Ma il bilanciamento è tanto più difficile, quanto più polarizzate e contrapposte l’una all’altra sono le posizioni su questi temi”.

