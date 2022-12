Milano, 16 dic. (LaPresse) – Situazione opposta per i ricoveri Covid in Italia con il tasso di occupazione in terapia intensiva che scende al 3,2% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 15 dicembre) contro il 3,4% dell’8 dicembre, mentre il tasso di occupazione in aree mediche sale al 14,8% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 15 dicembre) contro il 14,5% dell’8 dicembre. È quanto emerge dal monitoraggio della Cabina di Regia dell’Istituto Superiore di Sanità.

