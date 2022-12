Madrid (Spagna), 15 dic. (LaPresse) – Il Congresso dei deputati spagnolo ha approvato la riforma sulla salute sessuale e riproduttiva e l’interruzione volontaria della gravidanza, che introduce un congedo specifico per le donne che hanno mestruazioni dolorose e invalidanti, nonché la distribuzione di prodotti per l’igiene mestruale gratuiti in scuole, carceri, centri femminili, centri civici, centri sociali o enti pubblici, al fine di combattere la povertà mestruale.

