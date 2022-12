Bruxelles, 15 dic. (LaPresse) – “Eventi come la corruzione erodono la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e questo è doloroso. E dobbiamo lavorare sodo per riconquistare la fiducia. Il Parlamento europeo ha votato oggi su una risoluzione che mostra il percorso da seguire e non vedo l’ora di lavorare a stretto contatto con la Presidente del Parlamento europeo”. Lo ha affermato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nella conferenza stampa al termine del vertice Ue.

