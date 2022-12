Milano, 15 dic. (LaPresse) – “Stiamo lavorando alla predisposizione di una traccia normativa che possa ritornare sul tema dell’immigrazione per rendere più efficace la visione di non rassegnazione al fatto che l’Italia sia unico luogo di sbarco in Europa, un quadro di regole per le navi private delle ong che agicono al momento senza regole e pensano poi di forzare le mano”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, alla festa per i 10 anni di Fratelli d’Italia. Nuove regole “alla violazione delle quali – ha detto Piantedosi – far scattare sanzioni più efficaci rispetto a quelle che sono adesso vigenti grazie all’azione di depotenziamento del legislatore precedente per cui basta la visita di un medico a bordo rispetto alla decisione di uno Stato sovrano per depotenziare una visione che un governo legittimo ritiene di fare”.

