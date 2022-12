Genova, 15 dic. (LaPresse) – Tragedia sul lavoro questa mattina nel porto di La Spezia: un uomo di circa 60 anni, operatore portuale, ha perso cadendo in mare con l’auto nell’area di Calata Artom. L’uomo era alla guida del mezzo di servizio insieme a un collega quando, per motivi da chiarire, nello spostamento tra le aree dello scalo √® precipitato in mare. Non si esclude l’ipotesi del malore.

