Roma, 15 dic. (LaPresse) – Un uomo di 76 anni è stato trovato morto nel suo appartamento in via Marconi a Cesena: il cadavere era nudo e avvolto dalle luci di Natale. L’uomo è stato trovato da una vicina di casa che ha chiamato subito i soccorsi, trovandolo a terra senza vita. Indagini in corso per ricostruire la dinamica dell’accaduto: secondo quanto si apprende infatti, l’uomo sarebbe morto almeno 24 ore prima del ritrovamento del cadavere.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata