Roma, 14 dic. (LaPresse) – “Dieci anni fa oggi alla Sandy Hook Elementary School di Newtown, nel Connecticut, la nostra nazione ha visto accadere l’impensabile. Abbiamo l’obbligo morale di approvare e far rispettare le leggi che possono impedire che queste cose si ripetano”. Lo ha detto il presidente americano Joe Biden in una nota a 10 anni dalla sparatoria dove persero la vita 20 bambini e sei educatori. “Dovremmo avere un senso di colpa sociale per aver impiegato troppo tempo per affrontare questo problema”, ha aggiunto.

