Roma, 14 dic. (LaPresse) – “Sono determinato a vietare armi d’assalto e caricatori ad alta capacità come quelli usati a Sandy Hook e innumerevoli altre sparatorie di massa in America. Quando è troppo è troppo”. Lo ha detto il presidente americano Joe Biden in una nota a 10 anni dalla sparatoria alla Sandy Hook Elementary di Newtown, nel Connecticut dove morirono 20 bambini. “Il nostro obbligo è chiaro – aggiunge – Dobbiamo eliminare queste armi che non hanno altro scopo che uccidere persone in gran numero. È in nostro potere farlo, non solo per il bene delle vite degli innocenti perduti, ma anche per i sopravvissuti che ancora sperano”. “Jill e io oggi preghiamo per le famiglie di Sandy Hook e per le vite innocenti perse quel giorno”, conclude Biden.

