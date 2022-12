Roma, 14 dic. (LaPresse) – Le autorità ucraine hanno reso noto di aver scoperto una stanza che i russi usavano per detenere e torturare i bambini durante l’occupazione di Kherson. Lo ha detto Dmytro Lubinets, commissario per i diritti umani della Verkhovna Rada. Il parlamento di Kiev. Lo riporta il Kiev Independent. Secondo le testimonianze della gente del posto i bambini sono stati fatti oggetto di abusi psicologici da parte dei loro carcerieri russi, che dicevano loro che i loro genitori li avevano abbandonati e che non sarebbero più tornati a casa. Un ragazzo di 14 anni è stato arrestato e successivamente torturato solo per aver scattato una foto di attrezzature russe rotte, ha spiegato Lubinets. “Abbiamo registrato la tortura dei bambini per la prima volta. Pensavo che dopo Bucha e Irpin non fosse possibile ma abbiamo davvero toccato il fondo a Kherson”, ha dichiarato.

