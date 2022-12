Roma, 14 dic. (LaPresse) – “La spinta criminale del Campiti ha trovato impulso in un rancore e risentimento covati negli anni in ragione di un contenzioso con il ‘Consorzio Valleverde’, circostanza peraltro pienamente ammessa dall’indagato in sede di interrogatorio”. È quanto si legge nell’ordinanza di convalida del fermo e di applicazione della misura cautelare in carcere disposta dal gip per Claudio Campiti che domenica ha ucciso a colpi di pistola quattro persone durante una riunione del consorzio Valleverde a Fidene.

