Milano, 14 dic. (LaPresse) – Ci sono 4 italiane bloccate in Perù, a bordo di un autobus. Tre delle ragazze sono romagnole, l’altra, invece è di Firenze. Le 4 ragazze, tutte tra i 21 e i 30 anni, sono partite da Milano lo scorso 26 novembre e hanno raggiunto il Perù per motivi turistici. Il loro rientro sarebbe in programma a giorni. Al momento, però, sono bloccate sull’autobus che le stava accompagnando in Bolivia, altra tappa del loro viaggio. Nel Paese sono in corso da giorni proteste per la situazione politica che ha portato allo scioglimento del Parlamento.

