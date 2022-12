Milano, 14 dic. (LaPresse) – “Prendiamo nuovamente atto, esattamente come avevamo fatto la settimana scorsa con Formenti, Lena e Mura, della analoga decisione dei consigliere Bastoni di tradire il mandato ricevuto da migliaia di elettori e militanti leghisti e abbandonare il nostro gruppo regionale. Peraltro decisione attesa, dato che in un recente passato lo stesso Bastoni aveva già annunciato e poi ritirato le dimissioni dal gruppo” Lo dichiara Fabrizio Cecchetti, coordinatore regionale lombardo della Lega Salvini Premier, annunciando che “anche per Bastoni”, passato al gruppo Comitato Nord, “ovviamente il Comitato di Disciplina e Garanzia, ha decretato l’espulsione dal nostro movimento”.

