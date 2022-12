Washington (Usa), 13 dic. (LaPresse) – Gli scienziati del Lawrence Livermore National Laboratory (Llnl) del dipartimento dell’Energia Usa, in California, hanno annunciato di avere ottenuto in laboratorio la prima fusione nucleare che ha prodotto più energia di quanta ne sia stata necessaria per avviare la reazione.

