Roma, 13 dic. (LaPresse) – Non ce l’ha fatta Fabiana De Angelis, la quarta donna colpita nella sparatoria di Fidene. La donna era ricoverata al Sant’Andrea dall’11 dicembre scorso. Gli accertamenti effettuati dall’ospedale nelle ultime ore “hanno evidenziato un quadro clinico irreversibile” ed “è stata dichiarata la morte cerebrale della paziente”, come precisato dall’Azienda ospedaliero-universitaria Sant’Andrea in una nota.

