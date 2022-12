Roma, 13 dic. (LaPresse) – Al Bambino Gesù di Roma negli ultimi 15 giorni è stata registrata una media di circa 400 accessi in un giorno al Pronto soccorso da parte di bambini con sintomi respiratori e influenzali a fronte dei 250 nel mese di novembre. Si tratta di “numeri record”, come spiega Anna Maria Musolino, pediatra dell’emergenza del Bambino Gesù che sottolinea come l’influenza “è arrivata in anticipo rispetto agli anni precedenti”.

