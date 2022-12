Roma, 13 dic. (LaPresse) – “In Vaticano esiste certamente un dossier segretissimo su Emanuela Orlandi, come dichiara anche Francesca Chaouqui, impiegata nella Cosea, un dossier classificato come segreto di Stato e intoccabile. Lei ha deciso di non svelare ciò che ha letto in quel dossier, perchè se lo rivelasse ‘non farebbe il bene della Chiesa’… Se il Vaticano fosse innocente avrebbe già consegnato quel documento alla famiglia Orlandi o alle autorità italiane, ma non può farlo perché accuserebbe se stesso”. È uno dei passaggi della lettera, visionata da LaPresse, inviata da Alì Agca, l’uomo che sparò a papa Wojtyla, a Pietro Orlandi, il fratello di Emanuela, scomparsa a 15 anni il 7 maggio del 1983.

