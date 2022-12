Roma, 13 dic. (LaPresse) – “Emanuela Orlandi era un fatto tutto vaticano ed è stata presa in consegna da alcune suore fin dall’inizio, ha compreso l’importanza del suo ruolo e lo ha accettato serenamente. So di lei soprattuto grazie a un Padre spagnolo che mi ha visitato in Italia e anche qui a Istanbul. Un uomo, un religioso, animato da una fede autentica che conosce i misteri del mondo e che non mente. La Chiesa Cattolica uccide solo se costretta, come nel caso di Roberto Calvi, ma non ragazzine innocenti e nemmeno le sporca, come invece state facendo voi con la ‘pista sessuale’, un’assurdità grottesca”. È uno dei passaggi della lettera, visionata da LaPresse, inviata da Alì Agca, l’uomo che sparò a papa Wojtyla, a Pietro Orlandi, il fratello di Emanuela, scomparsa a 15 anni il 7 maggio del 1983.

