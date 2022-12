Milano, 12 dic. (LaPresse) – Se il presidente russo Vladimir Putin morisse la guerra finirebbe. È quanto ha sostenuto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, intervistato da David Letterman per il programma su Netflix ‘Non c’è bisogno di presentazioni’, girato nella metro di Kiev e in cui si sentono i rumori di sirene e treni. “Immaginiamo che Putin prenda un raffreddore e muoia o che accidentalmente cada dalla finestra e muoia, la guerra andrebbe avanti?”, ha chiesto l’intervistatore a Zelensky. “No. Non ci sarebbe guerra”, ha risposto il presidente ucraino, secondo quanto riporta Ukrainska Pravda. “Il regime autoritario è terribile. C’è un alto rischio che tutto possa essere deciso da una sola persona. Quindi, quando questa persona se ne va, tutte le istituzioni si fermano. Qualcosa di simile è avvenuto nell’Unione Sovietica. Tutto si è fermato”, ha detto ancora Zelensky, “credo che se non ci sarà lui sarà difficile per loro. Si concentreranno sulla politica interna, non sulla politica estera”.

