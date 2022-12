Milano, 12 dic. (LaPresse) – “Nell’ambito del dossier della procura federale belga aperto per corruzione, riciclaggio di denaro e organizzazione criminale”, il cosiddetto ‘Qatargate’, “lunedì pomeriggio sono state effettuate nuove perquisizioni”. Lo riferisce la procura federale belga. “Da venerdì, con il supporto dei servizi di sicurezza del Parlamento europeo, le risorse informatiche di 10 parlamentari collaboratori parlamentari erano state ‘congelate’ per evitare che i dati necessari per l’indagine potessero scomparire. La perquisizione odierna al Parlamento europeo aveva quindi l’obiettivo di acquisire questi dati”, precisa la procura federale belga.

