Milano, 10 dic. (LaPresse) – Ascolti record per la Rai ieri nei due quarti di finale del campionato del mondo in Qatar. In serata Olanda – Argentina è stata vista su Rai1 da 8 milioni 461mila spettatori con il 39,2% di share. In particolare, i calci di rigore che hanno visto la vittoria dell’Argentina, dalle 22.47 alle 22.55, sono stati visti da 9 milioni 618 mila spettatori per il 47,7%. A seguire record anche per il “Circolo dei Mondiali” con 2 milioni 804 mila spettatori e il 19% di share.

