Roma, 10 dic. (LaPresse) – Un uomo si è barricato in un centro commerciale di Dresda, in Germania, trattenendo degli ostaggi. Lo riportano i media tedeschi. Il dipartimento di polizia è sul posto “L’Altmarktgalerie e le aree adiacenti sono in fase di evacuazione. L’accesso non è attualmente possibile. Anche lo Striezelmarkt rimarrà chiuso. La polizia ti chiede di evitare il centro città”, si legge sul sito dell’autorità.

