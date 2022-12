Genova, 9 dic. (LaPresse) – Tragedia a Sarzana, nello spezzino, un ragazzo di 12 anni è stato trovato senza vita nel suo letto questa mattina nell’abitazione di famiglia. Dalle prime ricostruzioni, il giovane sarebbe morto nel sonno: a trovarlo i genitori che erano andati a svegliarlo per fare colazione. Sul posto anche i soccorsi sanitari che non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata