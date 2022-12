Milano, 9 dic. (LaPresse) – Nuova ordinanza di evacuazione per la popolazione della zona rossa di Casamicciola a seguito dell’allerta arancione per pioggia e maltempo prevista da stasera su Ischia. Lo ha annunciato Simonetta Calcaterra, commissaria prefettizia del comune di Casamicciola, in una conferenza stampa indetta al Coc. In particolare, come ha chiarito Calcaterra, si tratta di un rinnovo della precedente ordinanza, anche a fronte del fatto che “una ventina di nuclei sono rientrati nei loro appartamenti” pur se in zona rossa.

