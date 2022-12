Alicante (Spagna), 9 dic. (LaPresse) – Con il corridoio dell’idrogeno verde H2Med, “rafforzeremo la sicurezza energetica e l’autonomia strategica dell’Ue”. Lo ha detto il premier spagnolo Pedro Sanchez in una dichiarazione congiunta con il presidente francese Emmanuel Macron, la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e il premier portoghese Antonio Costa, al termine dell’incontro che si è tenuto ad Alicante in cui i leader hanno definito le caratteristiche che dovrà avere la futura infrastruttura che servirà al trasporto dell’idrogeno verde. Sanchez ha spiegato che si tratta del primo grande corridoio di idrogeno dell’Ue che potrà trasportare una quantità pari al 10% del consumo di idrogeno nell’Ue, che potrà entrare in funzione dal 2030 e che avrà un costo di 2,5 miliardi di euro. Madrid, Lisbona e Parigi hanno chiesto che il progetto sia classificato come di interesse comune per l’Ue in modo da ottenere il finanziamento europeo. “E’ una notizia eccellente per i tre Paesi, ma anche per l’Europa”, ha rimarcato Sanchez, sottolineando l’importanza dell’infrastruttura per l’intera Unione. Il progetto si compone di due parti: un collegamento tra Portogallo e Spagna e un altro tra Spagna e Francia.

