Milano, 9 dic. (LaPresse) – Aumenta il tasso di occupazione negli ospedali italiani. l tasso di occupazione in terapia intensiva sale al 3,4% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 08 dicembre) vs il 3,2% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 01 dicembre). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale al 14,5% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 08 dicembre) vs il 13,3% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 01 dicembre). È quanto emerge dai dati della cabina di regia dell’Iss.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata