Atlanta (Georgia), 7 dic. (LaPresse/AP) – Il senatore democratico Raphael Warnock ha sconfitto lo sfidante repubblicano Herschel Walker in Georgia nel ballottaggio per un posto in Senato. La vittoria del primo senatore nero dello Stato garantisce ai democratici una maggioranza assoluta al Senato per il resto del mandato del presidente Joe Biden senza bisogno del voto della vicepresidente Kamala Harris. Con l’affermazione al ballottaggio di Warnock i Democratici avranno infatti una maggioranza di 51 seggi a 49. Nelle elezioni del mese scorso Warnock aveva superato Walker, una leggenda del football americano che aveva guadagnato la sua fama all’Universit√† della Georgia e successivamente nella Nfl negli anni ’80, di 37 mila voti su quasi 4 milioni espressi, ma non aveva raggiunto la soglia del 50% necessaria per evitare il ballottaggio.

