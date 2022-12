Washington (Usa), 6 dic. (LaPresse) – Con il 12% dei voti scrutinati, il democratico Raphael Warnock è in vantaggio con il 64% dei consensi sul repubblicano Herschel Walker, per il seggio senatoriale in palio in Georgia, negli Usa. Lo riporta la Cnn.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata