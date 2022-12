Berlino (Germania), 7 dic. (LaPresse/AP) – Uno dei 25 arresti effettuati in relazione alla maxi operazione delle forze dell’ordine tedesche per smantellare un’organizzazione di estremisti di destra che puntava a effettuare un colpo di Stato in Germania è stato effettuato a Perugia. Lo hanno reso noto gli inquirenti. Un secondo arresto all’estero è stato effettuato nella città austriaca di Kitzbuehel.

