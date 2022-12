Milano, 7 dic. (LaPresse) – Il Regno Unito e gli Stati Uniti lavoreranno insieme per aumentare la sicurezza energetica e abbassare i prezzi, come parte di un’iniziativa annunciata dal primo ministro britannico, Rishi Sunak, e dal presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, oggi. Lo si legge in una nota di Downing Street.

