Madrid (Spagna), 6 dic. (LaPresse) – La Corte d’Appello britannica ha riconosciuto al re emerito spagnolo Juan Carlos I l’immunità per gli atti compiuti fino alla sua abdicazione nel 2014, nell’ambito del processo che lo vede imputato per presunte molestie contro l’ex amante Corinna Larsen. Ne danno notizia i media spagnoli. Il tribunale ha accolto la richiesta dei legali dell’emerito secondo cui le azioni di Juan Carlos tra l’aprile 2012 e il 18 giugno 2014 non rientrano nella sua sfera privata, in quanto in quegli anni ricopriva ancora il ruolo di capo dello Stato della Spagna. Corinna Larssen ha accusato il re emerito di aver condotto una campagna di molestie e spionaggio contro di lei dal 2012.

