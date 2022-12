Roma, 6 dic. (LaPresse) – “Le risorse del Pnrr non utilizzate entro il 31 dicembre di questo anno tendenzialmente ammontano a 3 miliardi; se la Commissione non ci autorizza a ricollocarle come abbiamo chiesto” possa avvenire. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, audito dalla Commissioni riunite Attività produttive di Camera e Senato, sulle linee programmatiche del suo dicastero e sulla politica spaziale e aerospaziale del Governo.

