Roma, 6 dic. (LaPresse) – Al Jazeera Media Network ha presentato una richiesta formale alla Corte Penale Internazionale dell’Aja per indagare e perseguire i responsabili dell’uccisione della giornalista palestinese-americana Shireen Abu Akleh. Lo comunica la stessa emittente tv tramite il suo sito internet. Abu Akleh, corrispondente televisiva di Al Jazeera per 25 anni, è stata uccisa l’11 maggio scorso mentre stava seguendo un raid militare israeliano in un campo profughi a Jenin, nel nord della Cisgiordania occupata.

