Milano, 6 dic. (LaPresse) – Una donna è stata uccisa in casa oggi nel a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia, ed è stato fermato il marito per l’omicidio. Il fatto sarebbe avvenuto nel primo pomeriggio e i carabinieri al momento indagano per scoprire il movente e con quale oggetto la donna sia stata colpita.

