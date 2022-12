Milano, 5 dic. (LaPresse) – “Mi chiamo Mib, e a 44 anni vorrei essere aiutato a morire a casa mia”. Inizia così l’appello di Massimiliano, detto Mib, 44 anni, toscano, affetto da sclerosi multipla da 6 anni, che in un video affidato all’Associazione Coscioni spiega le ragioni per cui vorrebbe porre fine alle sue sofferenze in Italia, senza dover andare all’estero.

