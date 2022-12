Milano, 3 dic. (LaPresse) – Un “programma di monitoraggio del rischio idrogeologico” che consenta “l’individuazione del pericolo residuo e per fare in modo che, anche nei prossimi giorni, si possano eliminare situazioni di pericolo”. A parlare è Giovanni Legnini, commissario per l’alluvione a Ischia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata