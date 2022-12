Kiev (Ucraina), 2 dic. (LaPresse/AP) – L’ambasciatore ucraino in Vaticano, Andrii Yurash, ha dichiarato che l’ingresso della sua residenza a Roma è stato vandalizzato con ciò che credeva fossero feci di animali giovedì pomeriggio. La porta dell’edificio, le scale e le pareti dell’ingresso sono state “imbrattate con una sostanza sporca dall’odore sgradevole”, ha detto all’Associated Press, riferendo che sua moglie e suo figlio non erano in casa in quel momento e che è stata chiamata la polizia.

