Torino, 2 dic. (LaPresse) – La Corea del Sud supera 2-1 il Portogallo nella gara valida per la terza giornata del Gruppo H del Mondiale in Qatar. Lusitani avanti al 5′ con Horta, poi gli asiatici pareggiano i conti al 27′ con Kim Young-Gwon. Nella ripresa in pieno recupero in contropiede su splendido assist di Son Hwang Hee-Chan firma il gol vittoria. Nonostante la sconfitta Cristiano Ronaldo e compagni chiudono in testa il girone con 6 punti.

