Roma, 2 dic. (LaPresse) – Giorgio Gori non esclude di lasciare il Pd se fosse Elly Schlein a vincere il congresso? “Ma no, nessuno se ne deve andare e tra l’altro Gori proprio non lo dice. In realtà la sua intervista pone temi importanti, che meritano di essere oggetto di attenzione. E soprattutto evoca l’esigenza di evitare una ‘deriva francese’ e minoritaria del Pd che sembra emergere da alcune suggestioni di queste ore sul nostro manifesto dei valori”. Così Lorenzo Guerini, interpellato al telefono da LaPresse, commenta le dichiarazioni del sindaco di Bergamo all’Huffpost.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata