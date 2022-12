Milano, 1 dic. (LaPresse) – A ottobre l’indice dei prezzi Pce (Personal Consumption Expenditures) degli Stati Uniti è aumentato del 6% su base annua, segnando un rallentamento rispetto al +6,3% di settembre. Lo rileva lo US Bureau of Economic Analysis del Dipartimento del Commercio. Su base mensile, l’indice è aumentato dello 0,3% a ottobre, in linea con il dato di settembre.

