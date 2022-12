Washington (Usa), 1 dic. (LaPresse) – Stati Uniti e Francia “lavorano in stretta collaborazione col presidente Zelensky” per il “piano di pace in 10 punti che ha proposto”. Lo ha riferito Emmanuel Macron, nella conferenza stampa congiunta con Joe Biden, al termine dell’incontro bilaterale tra i due presidenti. Macron ha inoltre lodato gli sforzi del presidente ucraino per il “percorso di pace” che sta perseguendo. La pace, ha aggiunto il presidente francese, andrà costruita sulle “condizioni” proposte dagli ucraini.

