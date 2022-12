Roma, 1 dic. (LaPresse) – Le parole di papa Francesco sulla “brutalità” di ceceni e buriati nella guerra in Ucraina non conferiscono autorità al Vaticano e sono dichiarazioni “non cristiane”. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, come riporta Ria Novosti. “Papa Francesco chiede negoziati, ma recentemente ha anche fatto una dichiarazione incomprensibile, per niente cristiana, individuando le due nazionalità della Federazione Russa in una categoria da cui ci si possono aspettare atrocità durante le ostilità”, ha affermato Lavrov.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata