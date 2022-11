Bruxelles, 30 nov. (LaPresse) – La Commissione Ue, dopo aver garantito l’inclusione di tappe fondamentali in materia di indipendenza della magistratura e tutela del bilancio dell’Ue, ha deciso oggi di approvare il piano ungherese per la ripresa e la resilienza, a condizione della piena ed effettiva attuazione delle tappe fondamentali richieste. Infatti, nel piano per la ripresa e la resilienza, e al fine di risolvere le violazioni che mettono a rischio il bilancio dell’Ue, l’Ungheria si è impegnata ad adottare le 17 misure correttive, insieme ad altre riforme dello Stato di diritto relative all’indipendenza della magistratura, come un obiettivo chiaramente definito set di 27 “super pietre miliari”, scrive la Commissione. Ciò significa che nessun pagamento nell’ambito dell’Rrf è possibile fino a quando l’Ungheria non avrà pienamente e correttamente implementato queste 27 “super pietre miliari”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata