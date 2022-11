Madrid (Spagna), 30 nov. (LaPresse/AP) – Il ministro degli esteri ucraino Dmytro Kuleba ha ordinato il rafforzamento della sicurezza in tutte le ambasciate dell’Ucraina dopo che un pacco è esploso all’ambasciata di Madrid, ferendo in modo lieve un dipendente. Kuleba ha inoltre chiesto alla controparte spagnola di adottare misure urgenti per indagare sull’attacco.

