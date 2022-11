Roma, 30 nov. (LaPresse) – Il governo esprime parere contrario alle mozioni delle opposizioni sul salario minimo, fatta eccezione per l’impegno a recepire la direttiva Ue sul tema nei temi stabiliti. Lo ha comunicato in aula alla Camera il sottosegretario del Lavoro e delle Politiche sociali, Claudio Durigon, riferendosi alle mozioni presentate a prima firma da Andrea Orlando (Pd), Giuseppe Conte (M5S), Matteo Richetti (Azione-Iv) e Marco Grimaldi (Avs). Per tutti i provvedimenti Durigon ha espresso a nome dell’esecutivo “parere contrario, fatta eccezione” per alcuni punti così riformulati: “impegno ad adottare ogni iniziativa utile affinché la direttiva 2022/2042 del Parlamento europeo e del Consiglio sia recepita non oltre il termine fissato dalla direttiva indicata”.

